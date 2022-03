Ex-Grey’s Anatomy não sabe se quer presença do elenco em sua estreia na Broadway

Jesse Williams, conhecido especialmente por seu trabalho como Dr. Jackson Avery na série de sucesso Grey’s Anatomy, está em estreia na Broadway com um revival da peça Take Me Out, desde o dia 10 de março.

A abertura oficial será no dia 04 de abril e, em entrevista recente ao Good Morning America”, comentou que espera que alguns de seus ex-colegas de elenco venham apoiá-lo, mas não sabe se quer ter certeza de que eles estarão lá.

Ele conta sobre quem acha que irá à peça: “Chandra Wilson, com quem eu estava trocando mensagens esta manhã, que é uma lenda da Broadway por si só. Eu sei que Sarah Drew estará lá. Tenho certeza de que algumas pessoas vão aparecer. Ellen provavelmente vai dar as caras. Mas não sei se quero que me digam antes ou não”, afirmando que saber poderia deixá-lo mais nervoso.

Mas ele admite ainda que, se ficar nervoso, tentará usar isso para o bem e transformar em emoção para sua performance.

“Take Me Out” está atualmente em pré-estreia no Hayes Theatre, em Nova York.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

