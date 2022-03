Ezra Miller, o Flash, se envolve em nova polêmica após prisão

A situação de Ezra Miller, o Flash do DCEU, se torna cada vez mais bizarra.

Após a sua prisão no Havaí, Ezra Miller está envolvido em uma nova polêmica, de acordo com um artigo do Comic Book Resources.

Ainda no Havaí, um casal pediu uma ordem de restrição temporária contra Ezra Miller depois que o ator supostamente os ameaçou e os roubou.

Curiosamente, Ezra Miller estava na casa desse casal no Havaí e foram eles que ajudaram a pagar a fiança quando o ator foi preso.

De acordo com um documento, Ezra Miller supostamente “irrompeu” no quarto do casal e disse algo como: “Vou enterrar você e sua esposa vagabunda.”

Ezra Miller em nova polêmica

O casal teme que, por ser famoso e rico, Ezra Miller tenha fácil acesso a armas, além da possibilidade de enviar associados para atormentar o casal.

Além disso tudo, Ezra Miller ainda teria roubado cartões bancários e vários documentos do casal.

Até o momento, esses itens ainda não foram devolvidos.

Ainda não se sabe se todas essas polêmicas trarão algum impacto para o papel de Ezra Miller como Flash no DCEU.

Ezra Miller retorna em The Flash, que estreia em 23 de junho de 2023.