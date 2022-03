Ezra Miller, o The Flash dos filmes da DC, é preso

Ezra Miller, o The Flash dos filmes da DC, novamente virou manchete ao ser preso no Havaí. Ele foi acusado de “conduta desordeira e assédio”.

Conforme comunicado divulgado pelas autoridades locais (via ComicBook), o astro de The Flash estava em um bar de karaokê quando “ficou agitado” e começou a gritar “obscenidades” para quem estava no bar.

“No domingo, 27 de março, às 23h30, os patrulheiros de South Hilo responderam a uma denúncia de desordem em um bar da Rua Silva”, diz um comunicado da polícia.

“Durante o curso de sua investigação, a polícia determinou que o homem, mais tarde identificado como Ezra Miller, ficou agitado enquanto os clientes do bar começaram a cantar no karaokê. Miller começou a gritar obscenidades e em um ponto pegou o microfone de uma mulher de 23 anos. cantando karaokê (ofensa de conduta desordenada) e depois atacou um homem de 32 anos jogando dardos (ofensa de assédio). O dono do bar pediu a Miller para se acalmar várias vezes sem sucesso”.

A declaração termina dizendo que Miller foi preso e registrado sob duas acusações antes de ser libertado após pagar uma fiança de US$ 500.

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.