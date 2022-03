Fãs se derretem por história fofa de Keanu Reeves￼

Keanu Reeves é uma das maiores celebridades da atualidade. O astro, além de estar envolvido em filmes de sucesso, como as franquias Matrix e John Wick, também é conhecido por ser uma pessoa de bom coração.

Reeves é conhecido por gestos “simples”, mas nobres, como sempre receber bem seus fãs, doar silenciosamente para a caridade e, até mesmo, por usar transporte público em vez de um motorista particular – e sempre que necessário, não pensa duas vezes em ceder seu lugar para alguém que precise mais do que ele.

Nesta semana, viralizou na internet um relato que mostra como Keanu Reeves foi atencioso com uma senhorinha de 80 anos.

A história foi publicada em um fórum do Reddit que pedia para pessoas compartilharem histórias com celebridades, algo que tenha mudado a forma como você via esse famoso.

Muitas das histórias eram negativas, envolvendo agressões e desrespeito, mas Keanu Reeves se sobressaiu com uma história fofa que deixou todos de coração quentinho. Confira:

Because we could all use a new wholesome Keanu Reeves story today. pic.twitter.com/4BlQFoBVsM — Goodable (@Goodable) March 6, 2022

A história adorável de Keanu Reeves

O relato começa: “Minha avó tinha uma queda por Keanu Reeves porque ele a lembrava do meu avô quando ele era jovem. Vi todas as coisas dele, de Bill e Ted à Matrix. Ela teve um derrame no início dos anos 70 e ficou praticamente confinada em casa nos últimos 10 anos de sua vida, então ver filmes era seu principal hobby, e eles se tornaram quase como seus amigos, já que ela raramente conseguia ver seus próprios [amigos]”

O usuário continua: “Pouco tempo depois de Matrix ser lançado, meu tio estava em Los Angeles a negócios e estava comendo em um restaurante muito chique quando Keanu entrou com uma mulher. Quando ele terminou sua refeição, meu tio foi até a mesa deles e disse: ‘Eu não costumo fazer isso, mas eu só queria que você soubesse que minha mãe de 80 anos te ama e viu todos os seus filmes. Você a lembra do meu pai’.”

“Ele disse que Keanu perguntou se ele tinha um celular com ele e quando ele confirmou que sim, ele disse ‘Ligue para ela, eu quero falar com ela’. Ele falou com minha avó por vários minutos e isso absolutamente fez o ano dela. Ela estava muito isolada e sua genuína bondade e interesse por ela mostraram o homem verdadeiramente incrível que ele é”, conclui a neta da senhorinha sortuda.

A história rapidamente viralizou na internet e a opinião é unânime: Keanu Reeves é um amor!