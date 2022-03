Jim Carrey entra na briga entre Will Smith e Chris Rock: “Enojado”

Jim Carrey não gostou nem um pouco da atitude de Will Smith ao ter dado o tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

Em entrevista com a CBS, Jim Carrey disse que não entendeu por que todos aplaudiram Will Smith de pé quando ele venceu o Oscar de Melhor Ator, depois do que tinha acabado de acontecer.

“Fiquei enojado que tenham aplaudido de pé. Hollywood é simplesmente covarde em massa e realmente parecia uma indicação clara de que não somos mais o clube legal.”

“Eu teria processado Will em US$ 200 milhões porque esse vídeo agora existe para sempre. Está em todo lugar.”

“Esse insulto vai durar muito tempo. Se você quer gritar da platéia e mostrar desaprovação ou algo do tipo no Twitter, tudo bem.”

“Mas nada te dá o direito de subir no palco e bater na cara de alguém. Só porque essa pessoa disse algumas palavras.”

Jim Carrey desaprova atitude de Will Smith

Jim Carrey acrescentou que não tem nada contra Will Smith, desejando o melhor para a sua vida e a sua carreira.

“O tapa veio do nada porque, por dentro, Will está frustrado com alguma coisa. Desejo a ele o melhor, não tenho nada contra Will Smith.”

“Ele fez grandes trabalhos, mas aquele não foi um bom momento. Isso ofuscou o momento brilhante dos outros naquela noite, foi egoísta.”

Jim Carrey retorna em Sonic 2 – O Filme, que estreia em 7 de abril de 2022.