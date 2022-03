Keanu Reeves triste? Conheça a história por trás do meme

Você, provavelmente, já viu o meme do “Keanu Reeves triste” nas redes sociais. A imagem mostra o ator comendo sozinho em um banco de praça, com uma expressão triste no rosto. Mas você conhece a história real por trás do meme? Ela é bem mais surpreendente do que parece; veja abaixo a explicação real.

Atualmente, Keanu Reeves é considerado um dos mais queridos astros de Hollywood. Graças às performances em franquias como Matrix e John Wick, o ator conquista fãs no mundo todo e se estabelece como uma figura realmente icônica.

Mas grande parte da popularidade do astro vem de seu temperamento tranquilo e amigável, além de sua grande generosidade com colegas de elenco e fãs.

A imagem de Keanu Reeves triste está longe de ser o único meme do ator nas redes sociais. É super fácil encontrar postagens chamando o astro de “o homem perfeito”.

O significado real do meme de Keanu Reeves Triste

Em 2010, uma imagem de Keanu Reeves sentado sozinho em um parque começou a ser divulgada nas redes sociais como um meme.

Como Keanu aparece solitário, comendo com uma expressão triste no rosto, muitos fãs passaram a acreditar que o ator estava passando por um momento difícil.

Mas isso não impediu o compartilhamento da imagem por milhares de contas no Twitter, Instagram e Facebook. Com essa enorme divulgação, nasceu o meme do Keanu Reeves Triste.

Basta buscar por “Sad Keanu” para encontrar milhares de montagens, referências e reedições da foto – que também deu origem a tatuagens, brinquedos e modelos em 3D.

Em uma entrevista ao programa Late Show, Keanu Reeves revelou a verdade por trás do meme, e confirmou que não estava triste naquele dia.

“Eu só estava fazendo um lanche! Estava pensando também: ‘Okay, tenho algumas coisas para fazer’. Mas também estava morrendo de fome”, comentou o astro.

Em outra entrevista, desta vez para o apresentador americano Stephen Colbert, Keanu Reeves reiterou que não estava triste no momento do registro.

“Eu só estava pensando, refletindo. Mas estava realmente faminto”, esclareceu o astro.

Ou seja: o meme de Keanu Reeves triste já pode ser rebatizado de “Keanu Reeves com fome”. Sem dúvida, ele foi um dos melhores a sair da internet dos anos 2010.

Atualmente, Keanu Reeves se prepara para o lançamento de filmes importantes, como o quarto capítulo da franquia John Wick.

Recentemente, o astro também foi confirmado como a voz do Batman no filme da DC A Liga dos Super-Pets.