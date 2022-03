Norman Reedus sofre acidente durante filmagem de The Walking Dead

De acordo com o Comic Book, o ator Norman Reedus teve um acidente durante as gravações de The Walking Dead. Ele é conhecido por interpretar o personagem Daryl Dixon na série.

Segundo o site, o ator de The Walking Dead chegou a cancelar uma participação em um evento para fãs por causa do seu acidente.

Parece que Norman Reedus ainda está se recuperando, mas ainda não há detalhes de qual acidente teria acontecido durante as gravações de The Walking Dead.

Também não se sabe se o ator teve ferimentos leves ou graves. É provável que mais informações sobre esse assunto sejam divulgadas em breve.

Gravação dos últimos episódios

No momento, The Walking Dead está em processo de produção dos seus últimos episódios.

A série chegará ao fim em sua décima primeira temporada, mas a franquia continuará viva na TV através de vários derivados.

O próprio Norman Reedus estrelará o seu próprio derivado ao lado de Melissa McBride, que mostrará a jornada de Daryl e Carol, dois amados personagens de The Walking Dead.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.