O real motivo do ataque de Will Smith a Chris Rock no Oscar

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar 2022 deu o que falar. O ataque ocorreu porque o apresentador da cerimônia fez piada com uma doença autoimune da atriz e esposa de Will, Jada Pinkett Smith.

Tudo começou com uma piada do comediante em relação à perda de cabelo da atriz.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Veja o vídeo, abaixo.

Jada Pinkett Smith se abriu sobre a perda de cabelo

No programa Red Table Talk, em 2018 (via People), Jada Pinkett Smith contou sobre ter alopecia, que provoca perda de cabelo.

“Eu estava no chuveiro um dia e tinha apenas punhados de cabelo em minhas mãos, e eu estava tipo, ‘Oh meu Deus, estou ficando careca?’ Foi uma daquelas vezes na minha vida em que eu estava literalmente tremendo de medo”, revelou a atriz.

“É por isso que eu cortei meu cabelo e continuo a cortá-lo”, continuou a esposa de Will Smith.

Em dezembro de 2021, ela se abriu sobre sua perda de cabelo no Instagram, dizendo a seus seguidores: “Vocês sabem que estou lutando com alopecia e, de repente, um dia, olhe para esta linha aqui”.

Will Smith e Jada estão casados desde 1997. Eles têm dois filhos juntos: Jaden e Willow Smith.