Oscar Isaac, de Cavaleiro da Lua, tem melhor reação à lei homofóbica e cobra a Disney

A Disney tem sido muito cobrado acerca da posição da companhia em relação ao projeto de lei da Flórida popularmente conhecido como Don’t Say Gay (não diga gay, em tradução livre). Oscar Isaac, de Cavaleiro da Lua, teve a melhor resposta para o assunto.

A Casa do Mickey tem sido altamente criticada não somente pela demora em se posicionar em relação ao projeto de lei, como por ter sido acusada de cortar beijos e outras formas de representação LGBTQIA+ de seus filmes.

Enquanto conversava com a Variety no tapete vermelho da série do MCU, o astro de Cavaleiro da Lua, Oscar Isaac, compartilhou sua reação à posição da Disney sobre o projeto de lei “Don’t Say Gay” da Flórida.

“Acho que meu comentário seria: gay gay gay gay gay gay gay gay gay gayyyyyy! É uma lei absolutamente ridícula. É insana. É insanidade. E espero que a Disney, como empresa, se manifeste o mais vigorosamente possível contra essa ideia. É espantoso que ainda exista isso neste país”.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.