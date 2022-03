Oscar pediu para Will Smith se retirar após tapa e ator se recusou

O tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022 continua dando o que falar, e aos poucos algumas coisas se tornam mais claras.

A Academia divulgou um comunicado (via Comic Book) em que revelou que alguns de seus funcionários pediram que Will Smith se retirasse do evento após o tapa dado em Chris Rock.

No entanto, Will Smith teria se recusado a deixar o seu assento.

A Academia deixou claro que “processos disciplinares” estão em andamento, o que pode até mesmo levar Will Smith a ser expulso do Oscar.

Uma decisão chega em breve

A decisão oficial deve ser anunciada em breve.

Até o momento, parece muito improvável que Will Smith perca o Oscar de Melhor Ator que recebeu por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs, como vinha sendo especulado.

King Richard: Criando Campeãs, com Will Smith, está disponível na HBO Max.