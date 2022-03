Por que Will Smith dando um tapa em Chris Rock foi previsto há 6 anos

A Internet só sabe comentar sobre uma coisa no momento: o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022.

No entanto, parece que alguém tinha previsto isto há algum tempo – 6 anos, especificamente.

Se tornou viral uma postagem no Twitter de 2016 em que um internauta comentava: “Will Smith tem que dar um soco na cara de Chris Rock… Ele não tem escolha.”

Will Smith has to punch Chris Rock in the face …. He has no choice — J A S O N (@_ja_s_on_) February 29, 2016

Grande polêmica do Oscar 2022

Bom, o que aconteceu não foi exatamente um soco, mas ainda é muito inusitado que o internauta tenha chegado tão perto do que aconteceu no Oscar 2022.

Para adicionar um pouco mais de contexto, é preciso mencionar que a tensão entre Chris Rock e Will Smith e Jada Pinkett Smith existe há algum tempo.

Não é de hoje que Chris Rock faz piada com Jada Pinkett Smith, e uma das mais infames veio no Oscar 2016.

Na época, ele disse: “Jada disse que não vem. Como forma de protesto. Jada boicotar o Oscar é como eu boicotar a calcinha de Rihanna. Eu não fui convidado! Esse é um convite que eu não recusaria.”

Antes do Oscar 2016, Jada Pinkett Smith havia anunciado que faria parte do protesto “Oscars So White”.

Obviamente, apesar do contexto, a atitude de Will Smith ainda deve dar muito o que falar, com muitas pessoas divididas sobre o assunto.

É uma questão delicada, que vinha se construindo há algum tempo.