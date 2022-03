Ralph Ahn, ator de New Girl, morre aos 95 anos

Ralph Ahn, mais conhecido por interpretar o silencioso Tran em New Girl, faleceu aos 95 anos. O anúncio foi feito pela Federação Coreana-Americana de Los Angeles.

Em New Girl, Tran era uma figura paterna e funcionava como conselheiro para Nick Miller, apesar de raramente falar. Ele apareceu pela primeira vez na segunda temporada da sitcom.

Nesse episódio, Nick conhece Tran em um parque e confessa todos os problemas emocionais dele, o que faz Tran levar Nick para um spa, onde Tran segura Nick como se fosse um bebê.

Ralph Ahn apareceu em seis episódios de New Girl ao todo, incluindo no final da série em 2018. As únicas falas dele na série foram “grande bebê” e “dirija”.

Ator de New Girl homenageou Ralph Ahn

Jake Johnson, que interpretou Nick, compartilhou uma homenagem ao astro falecido de New Girl. A ideia de fazer Tran uma figura paterna para Nick partiu do próprio Johnson.

“RIP. Muito divertido trabalhar com ele. Ele deu tanto literalmente sem falas. Eu adorava quando ele estava no set. Eu sempre estava esperando de alguma forma trabalhar com ele novamente. Condolências à sua família/amigos”.

Ralph Ahn nasceu em setembro. 28, 1926, em Los Angeles. Ele era filho de Dosan Ahn Chang-ho, um ativista da independência coreana e líder inicial da comunidade coreana-americana.

Ahn foi inspirado para se tornar um ator por seu irmão, Philip, que foi amplamente considerado como o primeiro ator coreano americano em Hollywood, interpretando o Mestre Kan em Kung Fu.

Ralph Ahn também trabalhou em The Golden Girls, ER, The Shield e Gilmore Girls.