Ressurge vídeo de Will Smith ensinando criança a dar tapa

Desde a noite de domingo, durante a 94ª edição do Oscar, não se fala de outra coisa a não ser do tapa que Will Smith deu em Chris Rock após o comediante fazer piada com sua esposa, Jada Pinkett Smith, na cerimônia de entrega dos prêmios.

Se aprendemos algo naquela noite é que Will Smith sabe dar bons tapas e, apesar do em Chris Rock ter sido verdadeiro, como ator ele também sabe dar tapas falsos.

Quem também sabe muito bem disso é um outro Chris, um garotinho que é muito fã de Will Smith e, na oportunidade que teve de conhecer o ator, pediu para que ele o ensinasse a bater de mentirinha.

Will Smith atendeu ao pedido, e fez uma demonstração de tapa falso com o menino. O vídeo fofo entre ídolo e fã ressurgiu na internet após a polêmica do Oscar.

Confira:

Will Smith ganhou o Oscar

Apesar de toda a polêmica que aconteceu durante a cerimônia, ainda foi uma noite e tanto para a família Smith, que pôde comemorar a primeira vitória de Will na categoria de Melhor Ator.

O prêmio veio por sua performance como Richard Williams no filme King Richard: Criando Campeões, uma cinebiografia de 2021 que conta a história do pai de Serena e Venus Williams, os maiores nomes do tênis mundial.

Anteriormente, Will Smith Will Smith já havia sido indicado duas vezes ao Oscar, pelos filmes Ali (na edição de 2002) e À Procura da Felicidade (em 2007), mas não ganhou em nenhuma delas.

Durante seu discurso de agradecimento pelo prêmio, Will Smith aproveitou para se desculpar com a Academia de Cinema pela cena em um evento como o Oscar. Posteriormente, Will também emitiu nas redes sociais suas desculpas a Chris Rock.