Robert Pattinson sofreu mais com fãs de Crepúsculo do que com os de Batman

A fama tem seu preço, e Robert Pattinson sabe bem disso. No entanto, a extra de The Batman revelou em entrevista recente a MTV que a recepção que teve após ser confirmado no elenco de Batman não foi tão ruim quanto a que teve quando foi escalado para Crepúsculo.

O ator conta: “Foi menos agressivo do que quando fui escalado para Crepúsculo. O que é estranho porque ninguém sabia quem eu era. Tinha saído literalmente apenas uma foto, e eles disseram, ‘Absolutamente não!’. Isso foi muito mais doloroso.”

Nascido em Londres, Robert Pattinson começou a chamar a atenção do público após interpretar Cedrico Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) e, três anos mais tarde, entrou para o elenco da adaptação em live-action de Crepúsculo, sucesso literário de Stephanie Meyer, onde deu vida ao vampiro Edward Cullen.

Apesar da fama entre o público adolescente, Pattinson foi muito criticado por sua performance e, após o fim da saga, encarou um novo passo de sua carreira ao entrar em projetos artísticos e independentes, evitando grandes franquias, até que o novo filme do Batman chegou para mudar sua rotina.

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.