Saiba estado de saúde de Norman Reedus após acidente em The Walking Dead

Foi relatado recentemente que Norman Reedus teve um acidente durante as gravações de The Walking Dead, mas não se sabia nada sobre a sua lesão.

Foi divulgado apenas que o ator teve que cancelar uma participação em um evento por causa do acidente, e que estava em período de recuperação.

Agora, começamos a descobrir um pouco mais sobre o acidente de Norman Reedus em The Walking Dead.

Em um comunicado ao Deadline, um representante do ator disse que ele teve uma concussão ao machucar a cabeça durante as gravações de The Walking Dead.

Fase de recuperação

Ele está se recuperando bem e, embora esteja afastado das gravações, deve retornar ao trabalho em breve. Portanto, os fãs devem ficar mais tranquilos quanto ao estado de saúde do ator de The Walking Dead.

Norman Reedus interpreta Daryl Dixon desde a primeira temporada de The Walking Dead. Atualmente, ele é visto praticamente como o protagonista da série, depois da saída de Andrew Lincoln como Rick Grimes.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.