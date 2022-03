Sandra Bullock revela com que frequência se encontra com Keanu Reeves

Você sabia que Sandra Bullock e Keanu Reeves são amigos?

Em entrevista recente para o Insider, durante o tapete vermelho de seu novo filme, A Cidade Perdida, Bullock foi perguntada sobre sua amizade duradoura com Keanu Reeves, o astro de Matrix.

Os dois se conheceram no filme Velocidade Máxima, de 1994, e são amigos desde então. Segundo Bullock, ela e Reeves ainda se encontram algumas vezes por ano.

Ela disse, em tom de brincadeira: “Eu limpo a casa dele toda quinta-feira. É uma espécie de coisa que tínhamos. Perdi uma aposta quando fizemos Velocidade Máxima e disse: ‘Bem, se não for verdade, vou limpar sua casa’. Acho que fiz um bom trabalho. Quero dizer, fico fora de alguns quartos, mas respeito. Além de limpar sua casa às quintas-feiras, eu o vejo uma ou duas vezes por ano”.

Obviamente que a primeira parte é brincadeira da atriz, mas foi sincera no final de sua resposta ao afirmar que se encontram quando possível.

A amizade de milhões

Em novembro do ano passado, Bullock revelou em uma entrevista à Esquire que Reeves uma vez apareceu em sua casa com champanhe e trufas para que ela pudesse experimentá-los, após ela ter revelado que nunca havia experimentado os dois ao mesmo tempo.

Segundo Bullock, Reeves chegou dizendo que achou que ela “gostaria de experimentar champanhe e trufas, para ver como é”.

Em entrevistas passadas, ambos admitiram que tinham uma queda um pelo outro durante as filmagens de Velocidade Máxima, mas estavam tão ocupados trabalhando que não perceberam que seus sentimentos eram correspondidos.

No entanto, Bullock disse na mesma entrevista à Esquire que está feliz por ela e Reeves nunca terem namorado, já que isso poderia ter arruinado a bela amizade entre eles se as coisas tivessem terminado mal. “Mas quem sabe? Keanu é um cara que, eu sinto, é amigo de todas as mulheres que ele já namorou. Eu não acho que haja alguém que tenha algo horrível a dizer sobre ele. Então talvez pudéssemos ter sobrevivido. Eu não sei”, completa a atriz.