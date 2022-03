Situação de Will Smith na Academia segue indefinida, afirma nova fonte

Anteriormente, fontes internacionais haviam informado que Academia havia convidado Will Smith a sair do Oscar após a briga ao vivo com Chris Rock e, ainda segundo esses relatos, ele teria se recusado a deixar o evento.

No entanto, a história parece não ter acontecido dessa forma e, apesar de ainda não termos uma resposta oficial sobre o que aconteceu de fato quando as câmeras do Oscar foram desligadas, sabe-se que há muita deliberação sobre o assunto.

Segundo uma nova informação divulgada pelo TMZ, ninguém pediu para Will Smith deixar o evento após o acontecimento. Alegadamente, houve, sim, um debate sobre a possibilidade de que Will Smith fosse convidado a se retirar, mas o pedido nunca aconteceu, visto que os responsáveis pelo evento não chegaram a um consenso.

Um dos produtores desta edição do evento, Will Packer, teria sido o principal responsável por manter Will Smith no evento. Segundo fontes não identificadas revelam ao TMZ, Packer estava firmemente do lado de Will Smith e chegou a pedi-lo pessoalmente para não sair do evento e que, supostamente, disse ao astro as palavras “Não queremos que você vá embora”, na tentativa de convencê-lo a ficar.

O que é verdade, o que é mentira

No entanto, com tantas informações circulando sobre o acontecido, não é possível afirmar qual delas é verdadeira. Sabemos, porém, que Will Smith permaneceu, sim, até o final de premiação, onde ainda levou para a casa o prêmio de Melhor Ator por sua performance em King Richard.

Ao que se sabe de oficial, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ainda está avaliando a situação de Will Smith. Não se sabe se ele sofrerá algum tipo de punição do conselho, visto que nada foi decidido até o momento.

Will Smith, além de se desculpa com a Academia em seu discurso no Oscar, também se desculpou com Chris Rock em uma publicação no Instagram. Chris Rock, por sua vez, ainda não falou sobre o assunto.

Mais informações devem continuar a sair nos próximos dias.