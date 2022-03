Tapa de Will Smith já impactou carreira de Chris Rock; veja como

A briga entre Will Smith e Chris Rock pode até ter chegado ao fim, mas a repercussão ainda não.

Depois de Will Smith dividir a opinião do público por seu comportamento na 94ª cerimônia do Oscar, foi divulgado que Chris Rock também está na boca do povo por sua piada sobre o cabelo curto de Jada Pinkett Smith, que luta contra a alopecia.

No entanto, para Chris Rock as coisas parecem estar indo bem: após tomar um tapa ao vivo, as vendas de ingressos para a sua próxima peça de comédia stand-up estão disparando!

Segundo informado pelo The Hollywood Reporter, a empresa StubHub revelou que a venda de ingressos para a atual turnê de Rock aumentaram nos dias que se seguiram ao Oscar: as vendas diárias de ingressos para os shows de Rock são atualmente 25 vezes maiores do que no resto do mês!

Isso é um impacto positivo para a carreira de Chris Rock.

Eles se acertaram?

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”

Em seu perfil no Instagram, Will Smith também compartilhou um pedido de desculpas à Academia e ao próprio Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreve.

Chris Rock ainda não se pronunciou sobre o caso.