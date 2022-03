Tom Hiddleston, o Loki, está noivo de atriz da Marvel

Famoso por seu papel como Loki na Marvel, Tom Hiddleston está noivo. Ele deve se casar em breve com a atriz Zawe Ashton, que entrará para o MCU em breve com Capitã Marvel: The Marvels.

De acordo com a ET Canadá, Tom Hiddleston e Zawe Ashton estão preparando tudo para um casamento em breve.

Já circulavam rumores de que eles estariam noivos, pois a atriz de Capitã Marvel: The Marvels havia aparecido no BAFTA 2022 com um grande anel de diamante que chamou a atenção.

Outros detalhes sobre o casamento de Tom Hiddleston e Zawe Ashton devem ser divulgados em breve. O casal não costuma comentar muito sobre o seu relacionamento.

Tom Hiddleston e Zawe Ashton preparam casamento

Tom Hiddleston e Zawe Ashton começaram a se conhecer melhor nos bastidores de uma peça de 2019, chamada Betrayal.

Essa produção também contou com Charlie Cox, ator conhecido por interpretar o Demolidor na Marvel.

O papel de Zawe Ashton em Capitã Marvel: The Marvels ainda é desconhecido. No entanto, acredita-se que ela interpretará a grande vilã da história.

Já Tom Hiddleston está no MCU desde Thor, que teve lançamento em 2011. O ator marcou seu nome em Hollywood como Loki, um personagem que constantemente rouba a cena.

Loki chegou até a ganhar uma série no Disney+. Uma segunda temporada está em desenvolvimento.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.