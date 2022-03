Transformação de Robert Pattinson ao longo dos anos impressiona

Sucesso nos cinemas como Bruce Wayne – no filme Batman – Robert Pattinson é atualmente um dos astros mais aclamados de Hollywood. Mas para chegar ao ápice de sua carreira, o astro passou por altos e baixos, com atuações em grandes blockbusters e filmes independentes. Mostramos abaixo a impressionante transformação do ator durante seus principais projetos; confira.

Robert Pattinson nasceu em Londres, em 1986, e se interessou pela indústria do entretenimento ainda na infância. Ele começou sua carreira artística com apenas 17 anos, com um papel coadjuvante no filme para TV O Anel dos Nibelungos.

Após o longa, Pattinson foi escalado em seu primeiro grande projeto: Harry Potter e o Cálice de Fogo. No longa, o astro interpretou Cedrico Diggory, considerado dono de uma das mortes mais trágicas da franquia.

O filme introduziu Robert Pattinson ao público mundial, e pouco tempo depois, o astro foi escalado em um dos projetos mais conhecidos de sua carreira: a saga Crepúsculo.

Robert Pattinson Além da Saga Crepúsculo

Quando tinha 21 anos, Robert Pattinson foi escalado como o vampiro Edward Cullen em Crepúsculo, filme baseado no livro homônimo de Stephenie Meyer.

O longa se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, e Pattinson se tornou objeto de adoração para jovens do mundo todo. O ator também reprisou sua performance nos subsequentes filmes da franquia: Lua Nova, Eclipse e Amanhecer (Parte 1 e 2).

“Lembro das garotas dizendo ‘quero ter bebês com você’! Era uma loucura! Nem eu quero ter filhos, na verdade”, comentou o ator em uma entrevista sobre sua performance na franquia.

Diversificando a carreira antes de Batman

Após o término da saga Crepúsculo, Robert Pattinson seguiu a “cartilha” de Daniel Radcliffe (o Harry Potter), e procurou aceitar papéis cada vez mais diversificados para se distanciar da imagem do vampiro.

Vale lembrar que enquanto os filmes de Crepúsculo estavam sendo produzidos, Pattinson também atuou em outros projetos, como Água Para Elefantes (2011), Bel Ami (2012) e Lembranças (2010).

Depois do lançamento de Amanhecer Parte 2, Pattinson atuou no bizarro Cosmopolis, dirigido por David Cronenberg. No longa, o ator mostrou um lado bem diferente de sua atuação.

“A partir de agora, só vou trabalhar em projetos que realmente me chamam a atenção”, comentou o ator, na época.

Nos anos seguintes, Pattinson participou de filmes como A Caçada e Z – A Cidade Perdida.

O queridinho do cinema independente

Finalmente, após grandes blockbusters, Robert Pattinson passou a se dedicar principalmente a projetos ambiciosos e independentes, como High Life: Uma Nova Vida e Sob o Sol do Oeste.

A performance do ator em Bom Comportamento – no qual interpreta o atrapalhado ladrão de banco Connie Niklas – é considerada até hoje a melhor de sua carreira.

Mais recentemente, o ator deu um show como um misterioso guardião de farol no filme O Farol, dirigido por Robert Eggers. O ator contracenou com Willem Dafoe, e foi muito elogiado por sua atuação.

Projetos mais recentes de Robert Pattinson

Entre os projetos mais recentes do ator, destacam-se os filmes O Rei (da Netflix), Tenet (de Christopher Nolan) e O Diabo de Cada Dia (também da Netflix).

O astro está em cartaz nos cinemas como Bruce Wayne em Batman.