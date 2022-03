Tudo sobre a doença de Jada Pinkett Smith, que virou piada no Oscar

No Oscar 2022, Will Smith deu um tapa no rosto de Chris Rock depois que o comediante fez piada com a alopecia de sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Chris Rock insinuou que Jada Pinkett Smith poderia estar em Até o Limite da Honra 2, fazendo referência ao papel no qual Demi Moore precisou raspar a cabeça.

Para quem não sabe, a alopecia é uma condição autoimune que faz com que o sistema imunológico ataque os folículos capilares, levando à perda de cabelo.

Não há cura para a alopecia e, além da queda de cabelo, as pessoas com a doença também podem apresentar grandes manchas na cabeça e no rosto, entre outras partes do corpo.

Existem pessoas com alopecia que apresentam queda de cabelo em diferentes períodos ao longo da vida, como é o caso de Jada Pinkett Smith.

No entanto, também existem aquelas em que apenas um episódio ocorre durante a vida, e aí o cabelo volta a crescer completamente.

A doença de Jada Pinkett Smith

A causa dessa doença é desconhecida, embora os cientistas acreditem que pode ter relação com um componente genético.

A esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, é extremamente aberta sobre o seu caso de alopecia.

Ela comentou uma vez que, quando a doença começou a aparecer, foi muito assustador para ela.

No entanto, abrindo mão da vaidade, ela resolveu aceitar e divulgar abertamente a sua doença para que outras mulheres com alopecia não se sintam tão sozinhas.