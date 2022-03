Veja reação de Jaden Smith após ter visto Will Smith estapear Chris Rock no Oscar

O tapa de Will Smith em Chris Rock foi o momento mais comentado do Oscar 2022 e Jaden Smith demonstrou apoio ao ato do pai imediatamente.

É incerto onde Jaden Smith estava durante a premiação, mas ele tuitou pouco após o ocorrido, escrevendo:

“E é assim que nós fazemos”.

O tapa foi dado após piada inapropriada de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith, mãe de Jaden e esposa de Will Smith. Leia mais sobre essa história após o tuite, abaixo.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Entenda a história do tapa

Tudo começou com uma piada de Chris Rock em relação à perda de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela tem alopecia, que justamente provoca a queda de cabelo.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Veja o vídeo, abaixo.