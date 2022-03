Vídeo mostra reação de Jada ao tapa de Will Smith em Chris Rock

O Oscar aconteceu no domingo, mas o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia de premiação ainda está repercutindo — e com novas informações!

Em um novo vídeo, que está bombando no TikTok, é possível ver a reação de Jada Pinkett Smith quando seu marido, Will Smith, dá um tapa em Chris Rock para defendê-la de piadas de mau gosto do comediante.

Como foi filmado de trás, não mostra exatamente o rosto de Jada, mas é possível ver que, assim como outros atores presentes, muitos riram após o tapa e com a reação desconcertada de Chris Rock, que tentou driblar a situação.

Confira o vídeo abaixo:

Eles se acertaram?

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”. No entanto, os artistas ainda não confirmaram essa informação.

Em seu perfil no Instagram, Will Smith também compartilhou um pedido de desculpas à Academia e ao próprio Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreve.

Por sua vez, Chris Rock disse que irá falar sobre isso em outro momento.