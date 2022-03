Vídeo mostra Will Smith dançando em festa pós-Oscar após polêmica

Will Smith aparentou estar arrependido do tapa que deu em Chris Rock durante discurso de aceitação do Oscar de melhor ator, que recebeu na noite do dia 27 de março. O ator parece ter deixado tudo de lado, no entanto, na festa após a cerimônia.

O editor executivo da Variety, Ramin Setoodeh compartilhou um vídeo de Will Smith dançando ao som de Gettin’ Jiggy With It na festa depois do Oscar 2022.

“Will Smith está na festa do Oscar da Vanity Fair dançando com o Oscar dele ao som de Gettin Jiggy With It”, tuitou o editor.

Smith pode ser visto na pista de dança ao ritmo da música dele de 1997. Ele parece bastante animado. Outros convidados formam um círculo ao redor do astro, enquanto ele dança e canta.

Veja o vídeo, abaixo.

Entenda a história do tapa

Tudo começou com uma piada de Chris Rock em relação à perda de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela tem alopecia, que justamente provoca a queda de cabelo.

“Jade, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver”, disse Chris Rock, deixando Jada Pinkett Smith visivelmente desconfortável.

Pouco após, Will Smith aparece indo em direção ao apresentador no palco e dá um tapa no rosto dele.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, grita Will Smith pouco após. Chris Rock chega a dizer:

“Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane” e Will Smith prontamente repete as próprias palavras sobre o apresentador não fazer piada sobre a esposa.

Veja o vídeo, abaixo.