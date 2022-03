Will Smith e Chris Rock fazem as pazes após treta no Oscar

A noite de Oscar foi marcada por uma discussão intensa entre Will Smith e Chris Rock.

Durante a cerimônia de premiação, Chris Rock foi um dos comediantes convidados para fazer os famosos quadros de humor do evento, que consiste em fazer piadinhas com os astros da plateia.

No entanto, o artista pegou pesado ao falar sobre a aparência de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que precisou raspar a cabeça devido a uma condição de saúde chamada alopecia, que faz seus fios caírem.

Na brincadeira de mau gosto, Rock sugeriu que gostaria de ver Jada em uma sequência de Até o Limite da Honra, filme em que Demi Moore está careca.

Will Smith não gostou da brincadeira e subiu ao palco para dar um tapa em Chris Rock, que ficou sem graça e tentou levar na esportiva para não parar o show. No entanto, era nítido que Will Smith estava muito incomodado, e continuou xingando o Rock da plateia.

Mas será que eles se acertaram?

Entenda o pós-tapa do Oscar

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”

Horas antes, Will Smith pediu desculpas pelo inconveniente em seu discurso de agradecimento como vencedor do Oscar de Melhor Ator por sua performance em King Richard: Criando Campeões.

Ele disse: “Quero me desculpar com a Academia. Quero pedir desculpas a todos os meus colegas indicados. Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim; é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas.”