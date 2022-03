Will Smith já estapeou outra pessoa em público antes de Chris Rock

Não se falava tanto no Oscar desde a entrega errada do prêmio de Melhor Filme em 2018, e o motivo novamente foi um inconveniente durante a premiação.

Na edição de 2022, tivemos o comediante Chris Rock fazendo piadinhas sobre a aparência de Jada Pinkett Smith, e seu marido Will Smith foi defendê-la dando um visível tapa no rosto do piadista.

O momento rendeu aos últimos minutos do Oscar uma audiência épica e grande repercussão nas redes sociais, com o vídeo do momento e vários memes compartilhados até hoje, dias após o acontecido.

Enquanto o público se divide entre aqueles que apoiam Will Smith e os que acham que ele “pesou na mão”, literalmente, o portal Looper relembra que essa não foi a primeira vez que o ator bateu em alguém publicamente.

Irritou, levou!

Em outra ocasião, no ano de 2012, Will Smith estava passando pelo tapete vermelho de Homens de Preto III em Moscou quando, entre fãs e jornalistas, um homem se aproveitou do momento para roubar um beijo do ator.

Identificado como Vitalii Sediuk, o “brincalhão” se aproxima de Will Smith para um abraço, ao qual o ator havia permitido, mas se aproveita do momento para começar a beijá-lo na bochecha e dos lábios.

Incrédulo e irritado com como Sediuk ultrapassou todos os limites, Will Smith empurrou o rapaz para longe e o deu um leve tapa, enquanto dizia “Qual diabos é o seu problema, amigo?”, visivelmente chateado com a situação. Quem estava ao redor aplaudiu a coragem de Will Smith em reagir ao abuso.

Em entrevista ao Late Night with David Letterman, o ator se referiu ao incidente como “estranho” e nunca pediu desculpas ao beijoqueiro inconveniente. No entanto, quanto ao acontecido no Oscar, Will divulgou em suas redes sociais um longo pedido de desculpas a Chris Rock e a Academia.