Will Smith quase foi preso por tapa em Chris Rock

Em entrevista ao Good Morning America, o produtor do Oscar, Will Packer, revelou que a polícia de Los Angeles quase prendeu Will Smith pelo tapa em Chris Rock.

Segundo ele, isso só não aconteceu porque Chris Rock se recusou a prestar queixa.

“Eles estavam dizendo que era agressão e que iriam buscá-lo. Eles estavam preparados para pegá-lo naquele momento, era só prestar queixa que poderiam prendê-lo.”

Chris Rock não quis prestar queixa

“Eles apresentaram as opções. Mas Chris não gostou dessas opções, ele só dizia que estava tudo bem.”

“Os policiais perguntaram se ele gostaria que eles tomassem alguma atitude. Mas ele disse que não.”

O tapa de Will Smith em Chris Rock ainda deve ter consequências, podendo resultar na suspensão ou no banimento de Smith do Oscar.

Desde o ocorrido, Will Smith pediu desculpas por sua atitude, enquanto Chris Rock só tocou no assunto em uma apresentação de comédia, dizendo que ainda estava “processando” o que aconteceu e prometendo que comentará um pouco mais em breve.