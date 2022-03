Willow Smith faz apelo para público após tapa de Will Smith em Chris Rock

Filha de Will Smith, Willow Smith pediu que as pessoas sejam “gentis” após a polêmica do tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

Por meio do Instagram, Willow Smith compartilhou uma mensagem que diz: “Você sabe quem está passando por muita coisa agora? Literalmente todos. Apenas seja gentil.”

Confira abaixo um print do que Willow Smith compartilhou no Instagram.

Tapa de Will Smith já impactou carreira de Chris Rock

A briga entre Will Smith e Chris Rock pode até ter chegado ao fim, mas a repercussão ainda não.

Depois de Will Smith dividir a opinião do público por seu comportamento na 94ª cerimônia do Oscar, foi divulgado que Chris Rock também está na boca do povo por sua piada sobre o cabelo curto de Jada Pinkett Smith, que luta contra a alopecia.

No entanto, para Chris Rock as coisas parecem estar indo bem: após tomar um tapa ao vivo, as vendas de ingressos para a sua próxima peça de comédia stand-up estão disparando!

Segundo informado pelo The Hollywood Reporter, a empresa StubHub revelou que a venda de ingressos para a atual turnê de Rock aumentaram nos dias que se seguiram ao Oscar: as vendas diárias de ingressos para os shows de Rock são atualmente 25 vezes maiores do que no resto do mês!

Isso é um impacto positivo para a carreira de Chris Rock.