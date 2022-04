Wolverine na Broadway? Hugh Jackman fez acontecer!

Hugh Jackman é o eterno Wolverine dos filmes de X-Men, e mesmo agora, em sua carreira focada na Broadway, não consegue esquecer seus dias de herói.

O astro se despediu do trabalho como Wolverine em 2017, quando atuou pela última vez no filme Logan, mas o personagem nunca saiu dele. A grande prova veio em seu recente musical, The Music Man.

Ao fim da peça, nos agradecimentos, um amigo que estava na primeira fila deu a Jackman luvas que imitam as garras de Wolverine, e o ator aceitou com alegria.

Com o figurino em mãos, fez a lendária pose do personagem, divertindo a todos os fãs presentes.

Confira o momento icônico logo abaixo:

Hugh Jackman voltará a interpretar Wolverine?

Como dito, Hugh Jackman se despediu oficialmente do papel de Wolverine em 2017, após o filme Logan.

No entanto, fãs ainda sonham com o momento em que ele voltará a dar vida ao X-Men, e se depender dessa teoria, isso pode estar muito perto de acontecer.

Rumores apontam que o ator fará uma participação especial em Deadpool 3, filme dirigido por Shawn Levy. Inclusive, o próprio diretor é a fonte desses rumores, visto que ele disse em entrevista passada que está determinado a unir Ryan Reynolds e Hugh Jackman no filme futuro.

Tudo isso, no entanto, ainda é apenas uma possibilidade, e não há nada definido até o momento.