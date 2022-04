Artista imagina versão brutal do Superman com Henry Cavill

Henry Cavill deu vida ao Superman nos projetos recentes da DC nos cinemas e, embora ainda não possamos afirmar quando ele voltará ao papel, dada sua apertada agenda com outros projetos, os fãs não perdem as esperanças de vê-lo novamente no DCEU ou, ao menos, dando vida a outro herói.

Daniel Savage, artista digital responsável por montagens de personagens da DC e Marvel publicadas em seu perfil no Instagram, tem chamado a atenção de sites internacionais com um trabalho em específico.

Em agosto de 2021, o artista imaginou como seria se Henry Cavill desse vida também ao Omni-Man nos cinemas.

Confira a arte abaixo:

Quem é o Omni-Man?

Omni-Man não é um personagem da DC, mas possui muitas semelhanças, inclusive físicas, com o Superman. O personagem fictício da Image Comics é o pai de Invencible.

Ele faz parte da raça Viltrumite, espécie humanoide extraterrestre com força sobre-humana, supervelocidade, imortalidade virtual e habilidade voo. Parece familiar?

Em 2021, Invincible ganhou uma série animada lançada pela Amazon Prime Video, e o lendário ator J.K. Simmons é o responsável por dar voz ao Omni-Man.

Agora, os fãs sonham com uma adaptação em live-action, e a arte acima revela que Henry Cavill poderia ser uma boa escolha para o papel.