Astro de Animais Fantásticos 3, Ezra Miller é preso no Havaí

O ator de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), Ezra Miller, foi preso novamente no Havaí, de acordo com o News Now.

Dessa vez, o motivo para o ator ter sido preso não foi revelado. Outros detalhes devem ser esclarecidos em breve.

Acredite se quiser, essa é a segunda vez que Ezra Miller é preso no Havaí em muito pouco tempo. O ator vem se envolvendo em várias polêmicas.

As muitas polêmicas de Ezra Miller

Na primeira vez, o ator de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) havia sido preso por conduta desordeira e acusações de assédio em um clube de karaokê no Havaí.

Ele acabou sendo liberado pela polícia depois de pagar fiança. Também no Havaí, Ezra Miller se envolveu em outra polêmica quando um casal pediu uma ordem de restrição contra ele ao acusá-lo de fazer ameaças e roubar alguns itens de sua residência.

Posteriormente, essa ordem de restrição foi retirada. Agora, o ator de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) se encontra em controvérsia novamente com a sua segunda prisão.

Ezra Miller também é mundialmente conhecido por seu papel como Flash no DCEU, tendo aparecido pela primeira vez como o personagem em Batman vs Superman: A Origem da Justiça.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) está em cartaz nos cinemas.