Astro de Sexto Sentido reage à doença de Bruce Willis

Ator que trabalhou com Bruce Willis em O Sexto Sentido quando ainda era bem jovem, Haley Joel Osment reagiu ao anúncio da aposentadoria do astro por conta do diagnóstico de uma doença conhecida como afasia, que afeta as habilidades cognitivas.

O Sexto Sentido é um dos trabalhos mais marcantes de Bruce Willis no cinema, mostrando que o astro também era capaz de ter um bom desempenho fora da ação.

Confira abaixo a postagem de Haley Joel Osment no Instagram.

O que disse o ator

O ator de O Sexto Sentido escreveu: “Tem sido difícil encontrar as palavras certas para alguém que sempre admirei – primeiro no cinema e depois por algum golpe de sorte, pessoalmente.”

“Ele é uma verdadeira lenda que enriqueceu todas as nossas vidas com uma carreira singular que se estende por quase meio século. Sou muito grato pelo que pude testemunhar em primeira mão e pelo enorme conjunto de trabalho que ele construiu para nós desfrutarmos nos próximos anos.”

“Eu só queria expressar o respeito e a profunda admiração que tenho por Bruce e sua família à medida que avançam com a coragem e o alto astral que sempre os definiram.”

