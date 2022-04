Ator acusa Will Smith de intimidação em set

Ator que trabalhou com Will Smith em Ali, Paul Rodriguez acusou o astro de intimidação no set.

Ele resolveu abrir o jogo em uma entrevista para o The Sun após o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022.

Paul Rodriguez alegou que era alvo de intimidação de Will Smith, embora ele tivesse um bom comportamento com todos os outros colegas de elenco.

Acusação contra Will Smith

“Chris Rock só levou um tapa no Oscar. Mas eu levei um tapa verbal de Will Smith todos os dias.”

“Às vezes, as lesões emocionais podem ser tão profundas, ou até mais profundas, do que as físicas. Era para ser um grande impulso para a minha carreira, mas acabou sendo um grande pesadelo por causa de todos os abusos doentios que recebi de Smith.”

“Ele era mau para mim, mas bom para todos os outros. Era como o Médico e o Monstro.”

No Brasil, Ali está disponível pela HBO Max.