Ator de Armageddon se arrepende de ter feito filme com Bruce Willis

O ator d revelou recentemente o motivo pelo qual se arrepende em relação ao filme Armageddon, que gravou ao lado de Bruce Willis.

O longa de 1998 conta a história de uma equipe desajeitada que é recrutada pela NASA para salvar a Terra, após a descoberta de que um meteoro do tamanho do Texas está prestes a colidir com o planeta. Dirigido por Michael Bay e roteirizado por Jonathan Hensleigh e J.J. Abrams, o filme não foi lá um grande sucesso de crítica, mas é muito querido entre o público fã de ficção científica.

Recentemente, a família de Bruce Willis anunciou que o ator está se aposentando de sua carreira após ter sido diagnosticado com afasia, mas ainda teremos vários lançamentos do astro nos próximos anos, já que ele deixou muito material gravado antes de sua difícil decisão.

Em uma entrevista recente ao The Guardian, o ator Jason Isaacs relembrou como foi trabalhar em Armageddon com Willis, e disse ainda que tem um grande arrependimento em relação ao filme.

Do que Isaacs se arrepende?

Segundo Isaacs, ele foi originalmente escalado para ser um dos astronautas no filme, um papel maior do que o que ele acabou tendo ne fato no projeto, mas que ele precisou recusar devido a conflitos de agenda, já que também estava gravando Últimas Palavras.

Na época, seus agentes não conseguiam entender o motivo dele ter preferido gravar Últimas Palavras em vez de “estrelar ao lado de Bruce Willis”, segundo as palavras do próprio astro, e que por isso ficou então com o personagem Ronald Quincy como um “prêmio de consolação”.

“… me ofereceram um papel maior como astronauta, mas eu estava prestes a começar a filmar Últimas Palavras, e meus agentes americanos não conseguiam entender por que eu não desisti para estrelar ao lado de Bruce Willis. Então acabei atuando em um prêmio de consolação, e tive que ficar no set perto de Bruce Willis por seis meses enquanto os astronautas passavam desfilando, pensando: poderia ter sido eu em um daqueles macacões”, ele conta.

Apesar desse sentimento de inveja e arrependimento, a carreira de Jason Isaacs alavancou muito bem e ele conseguiu interpretar vários personagens icônicos, incluindo Lucius Malfoy em Harry Potter e Capitão Gancho em Peter Pan, além, claro, de ter atuado ao lado de Bruce Willis, ainda que em um papel menor do que ele realmente gostaria.