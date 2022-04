Ator de Game of Thrones é preso sob acusação de ofensa sexual com menor

O ator Joseph Gatt, conhecido por seu papel como Thenn Warg em Game of Thrones, foi preso na Califórnia sob acusação de ofensa sexual com menor de idade.

A polícia de Los Angeles recebeu um mandado de busca em 6 de abril, após a denúncia do crime, e Joseph Gatt foi detido recentemente.

Segundo divulgado pela imprensa americana, o ator estava sendo investigado pela Força-Tarefa de Crimes na Internet Contra Crianças da Polícia de Los Angeles após receberam uma denúncia de que ele estava envolvido em conversas sexualmente explícitas com um menor de idade.

Gatt também tinha um mandado de prisão por contato com menor por um crime sexual, pelo qual foi posteriormente preso.

Pagou fiança e saiu

Apesar de ter sido detido e preso, Joseph Gatt não ficou na cadeia.

O site TMZ revelou que o ator foi liberado após pagar uma fiança de US$ 5000, o que daria cerca de R$23500 na cotação atual.

Os investigadores estão procurando outras vítimas de Gatt para dar continuidade à investigação, e pede a colaboração do povo americano para dicas e denúncias anônimas.

Joseph Gatt também está no elenco de Adão Negro, filme estrelado por The Rock que chega em breve aos cinemas. A DC/Warner não se pronunciou se a prisão do ator afetará o filme.