Ator de Homem-Aranha acha que Will Smith deveria ser banido “para sempre” do Oscar

Thomas Haden Church demonstrou uma postura mais rígida em relação a Will Smith após o tapa do ator em Chris Rock durante o Oscar 2022. O astro, que viveu o Homem-Areia em Homem-Aranha 3, acredita que a Academia deveria banir Smith do Oscar.

Church conversou com o Debatable, do SiriusXM, e opinou sobre toda a situação. Já tendo sido indicado ao Oscar (por Sideways: Entre Umas e Outras) e como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ele não acha que Smith deveria ter uma pena leve.

“Sou um ator indicado ao Oscar, estou na Academia há 17 anos, e o que Smith fez – apesar de como ele tentou explicar e, francamente, acho um tanto patético a desculpa que ele estava fazendo isso por amor, por proteção a Jada – em minha mente… eu acho que Will Smith deveria ser banido do Oscar para sempre”, disse o astro de Homem-Aranha.

“Acho que ele deveria ter sua filiação à Academia revogada, mas não acho que ele deveria ter o Oscar tirado dele”, acrescentou Thomas Haden Church.

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”. No entanto, os artistas ainda não confirmaram essa informação.

Em seu perfil no Instagram, Will Smith também compartilhou um pedido de desculpas à Academia e ao próprio Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreve.

Por sua vez, Chris Rock disse que irá falar sobre isso em outro momento.