Ator de Outlander foi rejeitado como Superman e em O Senhor dos Anéis

Outlander é uma das séries românticas mais populares do mundo. A série faz muito sucesso pela química inegável de Caitriona Balfe e Sam Heughan – os intérpretes dos protagonistas Claire e Jamie Fraser. O que muitos fãs não sabem é que um dos atores da produção foi rejeitado em testes para papéis em filmes do Superman e O Senhor dos Anéis.

“Neste conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander.

Antes de Outlander, Caitriona Balfe e Sam Heughan eram relativamente desconhecidos. A atriz havia participado de filmes como Super 8 e Truque de Mestre. Seu colega de cena, por outro lado, contava com papéis pequenos na TV britânica.

O site CheatSheet revelou a identidade do ator de Outlander que foi rejeitado em Superman e O Senhor dos Anéis; veja abaixo.

É isso mesmo: o intérprete do protagonista Jamie Fraser em Outlander foi rejeitado em testes para filmes como Superman: O Retorno e O Senhor dos Anéis.

Sam Heughan revelou em uma entrevista ao site Variety que foi incentivado a transformar o corpo para interpretar Clark Kent em Superman: O Retorno.

“Na época, eu estava fazendo um teste para Superman. Tive um treinador que me disse que eu precisava ficar maior, precisava comer mais proteína. Eu me lembro da primeira vez que comi frango e, de repente, pensei em toda a energia que eu tinha. Eu não sentia mais fome o tempo todo”, explicou o ator.

Mesmo após seguir as orientações do treinador, Heughan não foi escalado como o Superman. O papel acabou ficando com Brandon Routh.

Mas essa não foi a única rejeição enfrentada por Sam Heughan em Hollywood. O astro de Outlander também perdeu um papel na franquia O Senhor dos Anéis.

Surpreendentemente, Sam Heughan fez testes para o papel da elfa Arwen – interpretada por Liv Tyler na trilogia de Peter Jackson.

Em uma versão inicial do roteiro, a personagem seria trocada por um elfo masculino.

“Fiz os testes e até cheguei a conhecer o Peter Jackson. As audições eram para o papel de um elfo. Esse papel se tornou a Arwen, mas originalmente era de um guerreiro élfico” explicou o ator.

Outlander começou a ser exibida em 2014, e desde então, Sam Heughan garantiu papéis de destaque em grandes produções de Hollywood.

O ator escocês está, por exemplo, em filmes como Meu Ex é um Espião, Bloodshot, Olivia e Ascensão do Cisne Negro.

No Brasil, Outlander está disponível na Netflix e na Star+.