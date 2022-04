Ator de Um Maluco no Pedaço defende Will Smith após tapa em Chris Rock

Durante o Closed Sessions Legend Conversation, DJ Jazzy Jeff, parceiro de Will Smith em sua carreira musical e em Um Maluco no Pedaço, defendeu o ator após a polêmica do tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

DJ Jazzy Jeff não procurou justificar a atitude de Will Smith, mas disse que as pessoas deviam entender que ele também é um ser humano que pode cometer erros.

“Acho que o que eu percebi é que não conheço muitas pessoas que tiveram um lapso de julgamento menor do que o dele. Posso citar 50 vezes que ele deveria ter dado um tapa em alguém, mas não o fez.”

“Para ele ter esse lapso de julgamento, ele é humano. Eu acho que muitas das críticas vêm de pessoas que não pensam que pessoas assim são humanas.”

Ator da DC quer que Will Smith devolva o seu Oscar

O ator de O Homem de Aço, da DC, Harry Lennix, pediu que Will Smith devolva o seu Oscar para a Academia.

Para a Variety, o ator da DC expressou a sua reprovação pela atitude de Will Smith ao dar um tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

“Nesse momento, a única pessoa que pode resgatar a integridade do Oscar é o próprio Will Smith. Ele precisa enfrentar a gravidade da ofensa que cometeu: dar um tapa em Chris Rock, ao vivo em 27 de março, na frente de milhões de pessoas no palco.”

“Smith precisa enviar seu troféu de ouro por correio de volta à Academia e declarar publicamente algo como: ‘Em respeito aos 94 anos de honra conferidos a este prêmio, não me sinto, em sã consciência, digno de ser o seu guardião.’”

“A mancha na Academia não pode ser facilmente remediada. A única esperança de uma graça justificável deve envolver Smith devolvendo, voluntariamente, o seu prêmio de Melhor Ator.”

A Academia não exigiu que Will Smith devolvesse o seu Oscar de Melhor Ator, mas o baniu de qualquer um dos seus eventos por um período de 10 anos.

Will Smith também escolheu, por conta própria, deixar de ser um membro da Academia.

Will Smith conquistou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs, que está disponível pela HBO Max.