Ator é investigado pela Netflix por assédio sexual

O ator Frank Langella está sendo investigado na Netflix por conta de uma acusação de assédio sexual nos bastidores de The Fall of the House of Usher, uma nova série da gigante do streaming.

De acordo com a TMZ, o ator é acusado de ter um comportamento inapropriado no set. É mencionado que uma piada de natureza sexual feita por Frank Langella gerou certo desconforto nos bastidores.

Além disso, o ator supostamente assediou uma colega de elenco durante um ensaio para uma cena, tocando em sua perna e perguntando se ela “gostou disso”.

Enquanto a investigação segue, Frank Langella ainda não foi demitido ou afastado dos bastidores de The Fall of the House of Usher.

Uma decisão deve ser tomada pela Netflix em breve, à medida que novos detalhes forem descobertos. Por enquanto, representantes da gigante do streaming se recusaram a comentar, assim como os de Frank Langella.

Veterano ator

Com 84 anos, Frank Langella é um ator experiente com vários trabalhos aclamados em sua carreira. Recebeu uma indicação ao Oscar por Frost/Nixon, além de ter aparecido em Mestres do Universo, Os 7 de Chicago e Superman – O Retorno.

The Fall of the House of Usher é uma adaptação de um clássico conto de Edgar Allan Poe. A série é desenvolvida por Mike Flanagan, conhecido por A Maldição da Residência Hill.

Ainda não há uma previsão de lançamento para The Fall of the House of Usher, da Netflix.