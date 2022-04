Atriz de Westworld pode ser internada em clínica psiquiátrica após colapso em set

Estrela conhecida por seu papel em Westworld, Thandiwe Newton pode ter que procurar ajuda psiquiátrica após deixar o elenco de Magic Mike’s Last Dance.

Foi relatado recentemente que a atriz será substituída por Salma Hayek, com rumores indicando inicialmente que ela havia sido demitida por causa de uma suposta briga com o ator Channing Tatum.

No entanto, de acordo com o Page Six, esses rumores são completamente falsos. Fontes com conhecimento da situação disseram que, na verdade, Thandiwe Newton vinha tendo um “comportamento estranho” no set, já que não está passando por um bom momento em sua vida pessoal.

Thandiwe Newton passa por momento complicado na vida pessoal

Atualmente, a atriz de Westworld lida com a separação do marido, após 24 anos de casamento. Isso a estaria deixando muito transtornada e tensa nos bastidores, com a atriz supostamente tendo até um colapso no set, o que deixou todos da equipe muito preocupados.

Eles chegaram à conclusão de que, nessa situação, Thandiwe Newton não poderia desempenhar o seu papel em Magic Mike’s Last Dance.

É mencionado ainda que, no momento, a equipe de Thandiwe Newton está tentando convencê-la a se internar em uma clínica psiquiátrica para obter apoio à sua saúde mental.

Eles teriam tentado levá-la para uma clínica em Malibu, mas não conseguiram. Agora, a equipe espera que a atriz de Westworld concorde em ir para uma clínica no Arizona.

No Brasil, Westworld, com Thandiwe Newton, está disponível na HBO Max.