Ben Affleck escondeu noivado com Jennifer Lopez do seu próprio pai

Em entrevista com o The Sun, o pai de Ben Affleck, Timothy Affleck, de 78 anos, disse que não sabia que o ator pretende se casar com Jennifer Lopez.

Indicando que não sustenta mais nenhuma relação com o filho, ele comentou que não tinha recebido nenhuma notícia do noivado.

“Eu não converso com eles há séculos, mas se o que está na Internet é verdade, eles estão se divertindo juntos.”

“Ele anda bastante ocupado com todos os seus trabalhos. Ele está trabalhando muito, o que ninguém parece se importar.”

“Eles se preocupam com o romance. Para mim, isso é muito bom. Fico muito feliz por eles.”

Vai dar certo dessa vez?

Ben Affleck e Jennifer Lopez já tiveram um noivado que não deu certo, mas Timothy Affleck não acredita que o mesmo acontecerá dessa vez.

“Eu não sabia nada sobre os planos de casamento ou qualquer coisa assim. Mas eu imagino que não haverá uma repetição.”

“Da última vez, a mídia enlouqueceu. Eles simplesmente enlouqueceram, e tenho certeza que isto teve algum efeito.”

“Teria um efeito sobre qualquer um, na verdade. Mas acho que hoje em dia eles podem lidar melhor. Pelo menos eu espero que sim.”

“Ben já está maduro. Ele está com quase 50 anos.”

