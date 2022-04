Diretor de A Bolha se envolve em polêmica com Will Smith

Recém-chegado à Netflix, o filme A Bolha não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. O longa é um projeto de Judd Apatow, considerado um dos diretores mais influentes de Hollywood. Famoso por criar inesquecíveis filmes de comédia, o cineasta se envolveu em uma grande polêmica ao comentar o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante o Oscar 2022.

O momento em questão aconteceu após Chris Rock fazer uma piada de mau gosto sobre a aparência de Jada Pinkett-Smith, a esposa de Will Smith. O astro de King Richard: Criando Campeãs se levantou da plateia e desferiu uma surpreendente bofetada contra o comediante.

Chocante, inesperada e surpreendente, a atitude dividiu as opiniões de figurões de Hollywood. Judd Apatow usou o Twitter para explicar sua posição – e acabou sendo detonado pela internet.

Explicamos abaixo tudo que o diretor de A Bolha falou sobre o tapa de Will Smith, e porque sua postagem foi tão criticada por seguidores.

Tudo sobre a polêmica de Will Smith e Judd Apatow no Oscar 2022

Visto como um dos momentos mais chocantes da história do Oscar, o tapa de Will Smith entrou imediatamente para a lista de assuntos mais comentados das redes sociais.

Pessoas do mundo inteiro usaram o Twitter para falar sobre o assunto, e Judd Apatow não foi exceção.

O diretor de A Bolha, entretanto, foi muito criticado por seu comentário. A postagem foi apontada como “exagerada”, “forçada” e até mesmo “racista” por usuários da rede social.

“Ele poderia tê-lo matado”, afirmou Judd Apatow sobre o tapa desferido por Will Smith contra Chris Rock.

Ao levantar a improvável possibilidade de Chris Rock morrer com apenas um tapa, o cineasta foi detonado por seguidores.

“Isso foi pura raiva e violência fora de controle. Eles já ouviram milhões de piadas sobre eles nas últimas três décadas. Eles não são iniciantes no mundo de Hollywood e da comédia. Ele perdeu a cabeça”, completou o diretor (veja a imagem abaixo).

Judd Apatow, após a reação dos seguidores, deletou a postagem – o que não impediu que o diretor virasse piada nas redes sociais.

“É claro que o Judd Apatow deletou sua opinião quando descobriu que ela não seria popular”, comentou um seguidor.

Em uma entrevista à SiriusXM, publicada alguns dias após a reação original, Judd Apatow tentou explicar seu comentário.

“A verdade é que eu não estava assistindo ao Oscar. Estava falando com um amigo no telefone, e ele disse algo como ‘Meu Deus, o Will Smith acabou de socar o Chris Rock’”, comentou o diretor.

Sobrou até mesmo para Maude Apatow, a filha do cineasta. A atriz é conhecida por sua performance como Lexi na série Euphoria.

“As pessoas já estão zoando a Maude Apatow porque o pai dela não aguenta calar a boca”, comentou um fã da atriz.

A Bolha, de Judd Apatow, já está disponível na Netflix.