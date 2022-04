Diretor revela se Will Smith é violento no set

Diretor que trabalhou com Will Smith em Bad Boys e Bad Boys II, Michael Bay comentou sobre a polêmica do tapa em Chris Rock no Oscar 2022. Ele deu uma entrevista para o Yahoo.

Inicialmente, o diretor disse que não se importa muito com o assunto. Em sua visão, as pessoas deveriam estar comentando de outras coisas.

“As pessoas só estão falando disso. Eu realmente não me importo.”

“Hollywood se enche dela mesma. Existem bebês sendo explodidos na Ucrânia agora, nós devíamos estar falando disso.”

Michael Bay sobre Will Smith

Apesar de sua indiferença quanto ao assunto, Michael Bay acrescentou que, apesar de não concordar com a atitude de Will Smith, nunca o viu como uma pessoa violenta ou exaltada. Segundo o diretor, o astro nunca apresentou uma personalidade difícil no set.

“Eu trabalhei com ele e sei que ele não é assim. Eu nunca o vi perder a calma desse jeito.”

“Eu até pensei que era uma armação porque eu vi o sorriso, e eu estive no set quando Will estava sendo brincalhão com as outras pessoas. Foi um tapa, não um soco.”

“Ele é muito bom de luta, é treinado. Mas é errado concordar com ele.”

Com a polêmica, o desenvolvimento de Bad Boys 4 foi pausado. Will Smith retornaria no elenco ao lado de Martin Lawrence.

Ainda é possível que o projeto aconteça. Mas, por enquanto, o estúdio decidiu suspender os trabalhos.