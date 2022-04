Esposa acha que Will Smith “exagerou” ao dar tapa em Chris Rock

O tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022 continua dando o que falar. Enquanto algumas pessoas compreendem a atitude do astro, outras muitas acham que ele exagerou, e a própria Jada Pinkett Smith parece se encaixar nessa segunda categoria.

De acordo com a Us Weekly, em meio à polêmica, Jada Pinkett Smith não está brava com Will Smith. Ela apenas gostaria que nada daquilo tivesse acontecido.

Uma fonte disse ao site: “Foi no calor do momento e ele exagerou. Ele sabe disso, e ela sabe disso também.”

“Ambos concordam que ele exagerou.”

Sem grande impacto na relação

Uma outra fonte acrescentou que a polêmica não deve trazer nenhum impacto para o relacionamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith. Eles estão acostumados com as turbulências.

“Eles ficam juntos nos bons e nos maus momentos. Eles passaram por muita coisa juntos, é só mais uma batalha para eles.”

Will Smith conquistou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs. Foi um dos principais trabalhos de sua carreira.

