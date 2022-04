Estrela de Stranger Things reclama de reações ao completar 18 anos: “Nojento”

Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, completou 18 anos no começo de 2022 e reclamou da forma como a mídia lidou com esse fato.

Enquanto aparecia no podcast The Guilty Feminist (via The Independent), Brown se abriu sobre como foi lidar com a sexualização quando jovem, e como a resposta da mídia quando ela completou18 anos foi especialmente “nojenta”.

Brown explicou que os comentários sexualizados da mídia sobre ela aumentaram significativamente quando ela completou 18 anos, mas diz que ela também está “lidando com isso desde sempre”.

Brown relembrou um incidente em que ela foi “crucificada” por usar um vestido decotado no tapete vermelho, citando sua descrença de que sua aparência era o tema da conversa, em vez de “pessoas incríveis” e “talentos” presentes na premiação .

“Definitivamente, tenho lidado mais com isso nas últimas semanas desde que completei 18 anos. Estou definitivamente vendo uma diferença entre a maneira como as pessoas agem e a maneira como a imprensa e as mídias sociais reagem à minha maturidade. É nojento. É uma boa representação do que está acontecendo no mundo e como as meninas são sexualizadas. É lidar com a velhice. Navegar o mundo como adulta e ter relacionamentos e amizades, e é tudo isso. Ser amado e tentar se encaixar, é muita coisa, e você está tentando conhecer a si mesma enquanto faz isso, a única diferença é que obviamente estou fazendo isso sob olhar do público”.

Netflix lança trailer da 4ª temporada de Stranger Things

Depois de ter lançado uma contagem regressiva para o trailer da quarta temporada, a prévia dos novos episódios de Stranger Things finalmente chegou.

Lançado nas redes sociais da série e da Netflix, o trailer mostra os personagens centrais divididos, cada um em uma cidade.

Naturalmente, podemos esperar ainda mais criaturas sinistras e viagens ao Mundo Invertido, com o retorno dos jovens (que não são mais crianças), além de queridos personagens como Hopper, Joyce, Steve, Robin e mais.

Vale apontar que a quarta temporada é terá duas partes. Então teremos de esperar ainda mais pela conclusão desse ano.

Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

Veja o trailer, abaixo.