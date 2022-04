Ex-apresentador do Oscar critica Will Smith: “Perturbador”

Em entrevista com o Back on the Record, o ex-apresentador do Oscar, Billy Crystal, criticou a atitude de Will Smith ao dar um tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

Billy Crystal disse que ficou chocado com o que aconteceu no evento.

“Foi um incidente perturbador, com certeza. Foi um ataque. Já tive experiências. Eu apresentei o Grammy três vezes e jogaram coisas em mim.”

Um experiente apresentador de Oscar

Billy Crystal acrescentou que acha que é uma boa ideia que o Oscar volte a ter um apresentador.

Ele recebeu muitos elogios na época em que apresentou o Oscar.

“Eu meio que me preparava para apresentar o programa, realmente apresentar o programa, então você podia juntar tudo.”

“Então, sempre que eu vejo programas que não têm apresentador, sim, foi mais rápido, mas não há ninguém lá para capitalizar nada e dar ao público a sensação de que há alguém no comando.”

“É como dizer: ‘Talvez eu devesse estar lá porque algo pode acontecer. Se essa pessoa vencer, eu devo seguir isso.'”

Will Smith venceu o Oscar de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs, que está disponível pela HBO Max.