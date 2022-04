Ex-assistente acusa atriz de Aquaman de abuso verbal

O julgamento por difamação entre Johnny Depp, de Piratas do Caribe, e Amber Heard, de Aquaman, continua, com novas declarações sendo dadas.

Um novo depoimento veio de Kate James, ex-assistente de Amber Heard, que trabalhou para a estrela entre 2012 e 2015.

Kate James alegou que, durante o período em que trabalhou para a atriz de Aquaman, a viu tendo ataques de raiva e parecendo estar intoxicada com álcool ou drogas, de acordo com a Associated Press.

A ex-assistente disse que não recebia um bom salário e, quando pediu um aumento, a atriz de Aquaman supostamente abusou dela verbalmente.

“Me lembro especificamente de estar no escritório dela, onde ela pulou da cadeira e colocou o rosto a cerca de dez centímetros do meu rosto, cuspindo na minha cara e me dizendo como eu ousava pedir o salário que estava pedindo.”

Batalha no tribunal

A ex-assistente disse que nunca testemunhou nenhuma evidência de que Johnny Depp era abusivo com Amber Heard.

Ela também declarou que nunca ouviu da própria Amber Heard nenhum relato de abuso de Johnny Depp. A ex-assistente comentou ainda que viu a atriz de Aquaman ser verbalmente abusiva com outras pessoas ao seu redor, como sua própria mãe e irmã.

Kate James descreveu Amber Heard como uma “pessoa muito dramática”, que constantemente ligava para desabafar sobre as suas inseguranças em seu relacionamento com Johnny Depp.

Um outro testemunho importante veio de Laurel Anderson, a ex-conselheira matrimonial do casal. Ela disse que tanto Johnny Depp quanto Amber Heard tinham seus problemas, e que estavam envolvidos em uma relação de “abuso mútuo”.

Outras declarações devem ser dadas nos próximos dias. Os advogados de Amber Heard prometem apresentar provas de que Johnny Depp era um marido violento, além de recentemente terem feito a acusação de que ele chegou a agredir sexualmente a atriz de Aquaman.