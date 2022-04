Ezra Miller, o Flash, se livra de uma polêmica

Menos uma polêmica para Ezra Miller, conhecido por interpretar o Flash no DCEU. De acordo com a Fox News, o casal do Havaí que havia pedido uma ordem de restrição contra o ator solicitou que ela fosse retirada.

Até o momento, não está claro por que o casal voltou atrás. O advogado não quis fazer comentários. O caso deve ser arquivado.

Recentemente, Ezra Miller acabou sendo preso, acusado de conduta desordeira e assédio durante um incidente em um bar no Havaí.

Posteriormente, um casal pediu uma ordem de restrição contra o ator ao alegar que ele os ameaçou de morte e roubou alguns itens de sua residência.

Ator envolvido em polêmicas

Um relatório recente indicou que, por conta de seu comportamento problemático, a Warner Bros. estaria considerando demitir Ezra Miller como Flash no DCEU.

No entanto, um outro relatório apontou que, na verdade, isto ainda não está em consideração, embora seja possível que as polêmicas tragam consequências para a carreira de Ezra Miller.

Ezra Miller retorna em The Flash, que chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.