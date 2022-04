Johnny Depp não retornaria para Piratas do Caribe 6 “nem por US$ 300 milhões”

A história entre Johnny Depp e Amber Heard continua.

Em 2018, Heard escreveu um artigo ao Washington Post acusando Depp de agressão e, em sua defesa, Depp está processando a atriz em US$ 50 milhões, alegando que as acusações da atriz de Aquaman destruíram sua carreira e reputação em Hollywood.

Além de vários filmes de sucesso dos anos 90, Johnny Depp é principalmente conhecido por interpretar Capitão Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe, desde 2003, mas foi demitido pela Disney após as alegações em torno de sua vida pessoal.

Ele também perdeu seu papel como Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, da Warner Bros, pelo mesmo motivo.

Ao tribunal, Depp disse que recusaria a chance de voltar para Piratas do Caribe 6 da Disney. Entenda:

O advogado de Heard, Ben Rottenborn, interrogou Depp sobre suas alegações de que o editorial publicado por Amber Heard teriam lhe custado papéis em Hollywood.

“O fato é, Sr. Depp, se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?”, perguntou o advogado.

Depp respondeu: “Isso é verdade, Sr. Rottenborn”.

Durante o interrogatório, Rottenborn tentou provar que a Disney já havia tomado a decisão de demitir Johnny Depp da franquia antes da publivcação do editorial.

Para sustentar sua tese, Rottenborn apresentou um artigo do Daily Mail de 25 de outubro de 2018 que mencionava que Depp estava “fora de Jack Sparrow”, ao qual Depp respondeu dizendo que “não estava ciente disso”, mas que não o surpreendeu, considerando que “a Disney estava tentando cortar os laços por segurança”.