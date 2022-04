JoJo Siwa abandona filme de Will Smith, mas por outro motivo

JoJo Siwa, cantora, dançarina e influencer que está embarcando em sua carreira de atriz, revelou que não está mais ligada ao filme Bounce, apoiado por Will Smith e sua produtora Overbrook Entertainment.

Ao portal Variety, Siwa revela que o projeto já estava cancelado meses antes da revelação: “Esse projeto foi suspenso e depois cancelado. Não era para ser”.

Sob o selo da Paramount Pictures, o filme baseado em um romance YA homônimo e chegou ao estúdio graças a Caleeb Pinkett, irmã de Jada Pinkett Smith.

Mass, segundo a Variety, seu cancelamento não se deve ao tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar, e seu por outros motivos.

Por que Bounce foi cancelado?

JoJo Siwa, estrela principal do filme, é uma figura LGBTQIA+ proeminente e se assumiu pansexual cerca de um mês antes do anúncio do filme.

Na época, ela falou sobre sua sexualidade e como isso afetava o quão confortável ela estava com o projeto: “Estou loucamente apaixonada e não quero beijar outro humano, especialmente porque é um homem. Eu não sou assim. Mas estou me esforçando para fazê-lo.”

O beijo teria, então, sido retirado do roteiro, mas a Paramount acabou engaventando o projeto e, então, Siwa saiu.

À Variety, ela comenta também sobre as ações de Will Smith: “Eu normalmente fico fora de toda política, não é meu trabalho. Mas, vou dizer que sermos gentil um com o outro é muito importante. Eu acho que isso pode acontecer nos dois sentidos. Bondade.”

Sem uma estrela principal ou estúdio, Bounce volta para a estaca zero e não tem previsão de ser lançado em um futuro tão próximo.